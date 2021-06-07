Действенный ритуал на удачный день

Вадим Карасев

Зарядиться удачей на весь день, не упустить интересных возможностей и стать удачливее получится благодаря действенному ритуалу. Проводить его можно в любой день недели, если грядущий день обещает быть сложным, и толика везения не будет лишней.

Незначительные проблемы могут накапливаться долгое время и в один момент свалиться на голову, подобно снежному кому. Для того, чтобы этого не произошло, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не откладывать решение важных вопросов, а также не забывать о привлечении удачи. Благодаря действенному ритуалу даже самый сложный день можно сделать позитивным.

Как подготовиться к ритуалу

Удача сопутствует сильным и смелым личностям, которые настроены решительно, но при этом не преследуют корыстных целей. Предложенный ритуал относится к разряду белой магии, и его нельзя выполнять в ущерб кому-то. Зарядиться удачей на весь день получится, если верить в свои силы и никого не посвящать в планы.

Провести ритуал на удачный день можно в любое время суток без ограничений, поэтому его лучше всего выучить, чтобы в нужный момент не забыть важных слов, привлекающих везение в жизнь.

Как провести ритуал

Для начала нужно взять чистый лист и написать на нем слова заговора:

«Невезение от себя отрываю, в дальний путь отправляю. По горам, через реки быстрые, через топи глубокие, обрывы отвесные. Упрячу невезение свое от глаз людских да не выпущу больше. Удача ко мне возвращается, день со счастья начинается».

Эти слова нужно выучить, чтобы произносить в нужный момент без запинки. Затем нужно смастерить талисман удачи, который будет служить защитой от любых неурядиц. Сделать его можно из подручных материалов или взять небольшую вещицу, которую не сложно носить с собой. Ее держат в руках, читая предложенный выше заговор.

Вещицу, которая выступает талисманом удачи, никому нельзя передавать. Ее также по возможности стоит никому не показывать. В дальнейшем, в момент, когда потребуется везение, заговор читают, держа в руках талисман.