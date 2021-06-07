Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров

Лидия Мартынова

Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров, сообщает региональная общественно-политическая газета «Амурская правда».

В этом году все учебные заведения региона получат доступ к высокоскоростному интернету.

«Эти меры должны сработать на повышение качества традиционного образования, позволят сделать привычные занятия более функциональными, понятными и интересными для подрастающего поколения. Существенные преобразования в учебных заведениях происходят благодаря участию региона в нацпроекте «Образование». К примеру, в 2020 году по программе «Цифровая образовательная среда» для 55 учреждений приобретено 2642 единицы компьютерной техники (ноутбуки, интерактивные комплексы, сканеры, принтеры). В 2021-м в 48 организаций закупят 1392 единицы техники», – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Также третий год подряд компьютеры приобретаются в школьные центры «Точка роста», которые откроются в этом году в 29 учреждениях. Кроме того, свыше 200 компьютеров закуплено в школы области в связи с проведением в этом году нового формата ЕГЭ по информатике.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.