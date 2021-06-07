Для чего используется щековая дробилка

Роман Иванов

Дробилка щековая является довольно прочным устройством высокой мощности, предназначенное для измельчения различных материалов, от более крупных фракций, к более мелким, в зависимости от указанных параметров и настройки агрегата.

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Как работает щековая дробилка

Щековые дробилки используются в горно-обогатительной, строительной и металлургической отрасли. Исходные материалы подаются в бункер, откуда поступают в камеру измельчения. Сам процесс дробления происходит при помощи двух губок или щёк – одна из которых неподвижна, а другая приводится в движение эксцентриковым приводным валом. Эллиптическое движение импровизированной «челюсти» в буквальном смысле раздавливает (измельчает) подаваемый материал, который далее подается в специальный сборной ящик.

Ширина щели, через которую может пройти измельченный материал, легко настраивается оператором установки благодаря шкале, нанесенной на приборную панель. Таким образом удается достичь оптимального размера фракций материала на выходе.

Использование щековых дробилок

Щековые дробилки используются для быстрого и эффективного дробления, а также предварительного измельчения среднетвердых, твердых и хрупких материалов. Прочность щёк в механизме настолько велика, что они способны измельчать даже сталь сплавов без содержания вкраплений тяжелых металлов. Высокая эффективность устройства для измельчения и безопасность работы делают его идеальным инструментом для подготовки проб в лабораториях горнопромышленного комплекса и на промышленных предприятиях.

Установка способна работать в непрерывном режиме длительный период времени. Плавная регулировка ширины прорези позволяет получать повторяемые результаты в виде однородного конечного материала. Пружинные шайбы защищают устройство от перегрузки, а централизованная система смазки обеспечивает долгий срок службы дробилки. Чаще всего щековые дробилки используются для измельчения таких материалов, как базальт, керамика, гранит, кокс, кремний, кварц, строительные материалы, минералы, каменная крошка, руда, стекло, уголь, шлак и т.д.