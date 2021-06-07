Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для чего используется щековая дробилка

Дробилка щековая является довольно прочным устройством высокой мощности, предназначенное для измельчения различных материалов, от более крупных фракций, к более мелким, в зависимости от указанных параметров и настройки агрегата.

Заказать необходимые запчасти и комплектующие для щековой дробилки вы сможете на официальном сайте https://detaliurala.ru/jaw-crushers/. Компания ООО «Индустрия развития» осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 15 лет и является лидером среди крупнейших поставщиков запасных частей и комплектующих для дробильно-сортировочных материалов.

Как работает щековая дробилка

Щековые дробилки используются в горно-обогатительной, строительной и металлургической отрасли. Исходные материалы подаются в бункер, откуда поступают в камеру измельчения. Сам процесс дробления происходит при помощи двух губок или щёк – одна из которых неподвижна, а другая приводится в движение эксцентриковым приводным валом. Эллиптическое движение импровизированной «челюсти» в буквальном смысле раздавливает (измельчает) подаваемый материал, который далее подается в специальный сборной ящик.

Ширина щели, через которую может пройти измельченный материал, легко настраивается оператором установки благодаря шкале, нанесенной на приборную панель. Таким образом удается достичь оптимального размера фракций материала на выходе.

Использование щековых дробилок

Щековые дробилки используются для быстрого и эффективного дробления, а также предварительного измельчения среднетвердых, твердых и хрупких материалов. Прочность щёк в механизме настолько велика, что они способны измельчать даже сталь сплавов без содержания вкраплений тяжелых металлов. Высокая эффективность устройства для измельчения и безопасность работы делают его идеальным инструментом для подготовки проб в лабораториях горнопромышленного комплекса и на промышленных предприятиях.

Установка способна работать в непрерывном режиме длительный период времени. Плавная регулировка ширины прорези позволяет получать повторяемые результаты в виде однородного конечного материала. Пружинные шайбы защищают устройство от перегрузки, а централизованная система смазки обеспечивает долгий срок службы дробилки. Чаще всего щековые дробилки используются для измельчения таких материалов, как базальт, керамика, гранит, кокс, кремний, кварц, строительные материалы, минералы, каменная крошка, руда, стекло, уголь, шлак и т.д.

# Строительство

Последние новости

Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района Марьина Роща
Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района
Павел Табаков год скрывал дочь
Павел Табаков год скрывал дочь
Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
Действенный ритуал на удачный день
Действенный ритуал на удачный день
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения: "Тот, кто делает меня счастливой"
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения:
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной

Топ на сегодня

Ритуал на улучшение финансового состояния
Ритуал на улучшение финансового состояния
Чему нас научил "Секс в большом городе" и за что мы до сих пор любим этот сериал
Чему нас научил "Секс в большом городе" и за что мы до сих пор любим
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Еще по теме

Запчасти к бульдозерам и спецтехнике от ООО «Группа Компаний ВнешЭконом»
Оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar»
Стальные бесшовные трубы от компании «Бонрост»
Крупный поставщик щебня – «Новосибирское карьероуправление»