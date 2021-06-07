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Думает только о себе: Ви предпочел личное счастье целям группы BTS

Группа BTS сейчас известна во всем мире. Они стали популярны всего за семь лет во всех странах. Однако парни всегда мечтали не только о наградах и всеобщей любви, но еще и о том, чтобы они смогли добиться своих поставленных личных целей.

Однако у них есть и более скромные желания. Ви (V) в недавнем интервью признался, что группа BTS могла бы «прыгнуть» еще выше, если бы они не отклонили некоторые предложения. Но сам Ви об этом не жалеет.

«Я хочу долго-долго жить счастливо с нашими участниками BTS.  Откровенно говоря, мы могли подняться выше, у нас были шансы. Но вместо того, чтобы снова мечтать о чем-то большем, я хочу смеяться и быть счастливым», – заявил Ви.

Напомним, сейчас парни из группы BTS на волне популярности. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса они не могут выступать с концертами в разных городах и странах, они не перестают работать и общаться со своими поклонниками. Ребята регулярно выпускают новые треки, а еще контактируют с АРМИ и рассказывают, что фанатам стоит ожидать от коллектива в будущем.

Сообщение Думает только о себе: Ви предпочел личное счастье целям группы BTS появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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