Думает только о себе: Ви предпочел личное счастье целям группы BTS

Лидия Мартынова

Группа BTS сейчас известна во всем мире. Они стали популярны всего за семь лет во всех странах. Однако парни всегда мечтали не только о наградах и всеобщей любви, но еще и о том, чтобы они смогли добиться своих поставленных личных целей.

Однако у них есть и более скромные желания. Ви (V) в недавнем интервью признался, что группа BTS могла бы «прыгнуть» еще выше, если бы они не отклонили некоторые предложения. Но сам Ви об этом не жалеет.

«Я хочу долго-долго жить счастливо с нашими участниками BTS. Откровенно говоря, мы могли подняться выше, у нас были шансы. Но вместо того, чтобы снова мечтать о чем-то большем, я хочу смеяться и быть счастливым», – заявил Ви.

Напомним, сейчас парни из группы BTS на волне популярности. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса они не могут выступать с концертами в разных городах и странах, они не перестают работать и общаться со своими поклонниками. Ребята регулярно выпускают новые треки, а еще контактируют с АРМИ и рассказывают, что фанатам стоит ожидать от коллектива в будущем.

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