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ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме – Рособрнадзор

ЕГЭ по профильной математике прошел в штатном режиме – Рособрнадзор

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

На экзамен зарегистрировалось почти 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников текущего года.

Для организации ЕГЭ в этот день было задействовано около 5,1 тысячи пунктов проведения экзаменов. Мониторинг хода проведения экзамена осуществляли более 13 тысяч общественных наблюдателей, в том числе 1520 федеральных общественных наблюдателей.

При проведении ЕГЭ были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня.

Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни (29 июня и 2 июля) либо в дополнительный период (в июле).

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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