Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Вадим Карасев

Самый известный и опытный астролог дал свой прогноз относительно текущей недели. Советы Павла Глобы помогут каждому из Знаков Зодиака достичь своих целей с наименьшими затратами энергии.

Портал Woman’s day поделился с нами полезной информацией на период с 7 по 13 июня. Рекомендации астролога помогут вам с обойти стороной препятствия и понять, где спрятана удача. В целом эта неделя обещает быть динамичной и наполненной самыми разными событиями — от разочаровывающих до вдохновляющих.

Овен

Для Овнов самыми неблагоприятными дня будут пятница и суббота. Сразу после затмения они почувствуют, что жизнь вокруг них меняется. Многим представителям данного Знака придется больше работать. Чтобы как можно быстрее восстановить биополе, Овнам стоит воспользоваться простыми бытовыми секретами. Это прекрасная неделя для новых знакомств и для смены обстановки. Если придется куда-то отправиться в командировку, можно расценивать это как шанс отдохнуть от серых будней. Пришло время подумать о завтрашнем дне и о самих себе.

Телец

Тельцам многие прогнозы сулят проблемы, но Павел Глоба отмечает, что все неурядицы решит лишь доброта и отзывчивость. Даже если прогнозы не сулят ничего хорошего, не стоит отчаиваться, потому что плохой гороскоп всегда можно исправить. В период с 7 по 13 число астролог настоятельно советует сфокусироваться на том, чтобы сделать жизни своих близких лучше. 11 и 12 число — идеальное время для работы. В эти дни нужно как можно больше трудиться. Тяжелый труд и повышенная самоотдача компенсируются в будущем хорошей прибавкой к жалованию.

Близнецы

Близнецам на этой неделе не стоит нарушать законов равновесия, особенно 9 и 10 июня — в канун и в день солнечного затмения. В целом на этой неделе большое внимание Близнецам станет уделять противоположный пол. Всем, кто пока не находится в отношениях, можно завести небольшую интрижку или пофлиртовать. Это существенно поднимет уверенность в себе. В работе и бизнесе все будет достаточно динамичным. Нужно следить за изменениями и подходить к решению проблем с максимальной ответственностью. Пассивность — враг денежного успеха.

Рак

Людям данного Знака Павел Глоба рекомендует двигаться вперед, без страха. Избавиться от тревоги и негативных мыслей поможет специальная медитация. Неделя начнется с очень благоприятной ноты, поэтому в первые пару дней лучше совершить все самые важные покупки, решить все самые важные дела. В остальные дни лучше попридержать коней и не проявлять много инициативы. Это может привести к финансовым потерям. Отношения с противоположным полом наполнятся проблемами. Находить общий язык станет сложнее, особенно 11 и 12 июня.

Лев

Львы относятся к самовлюбленным Знака Зодиака. На этой неделе лучше не показывать эгоизма и чрезмерной увлеченности собой. Период с 7 по 13 июня благоприятен для любовных поисков и флирта. Можно смело знакомиться с новыми людьми. Но только не 10 числа. Самыми сложными днями недели станут 7 и 8 июня. В понедельник и вторник лучше не спорить с близкими и коллегами. На этой неделе Павел Глоба советует привносить в отношения что-то новое. Можно посетить место, в котором Львы и их любимый человек не были.

Дева

Дела, работа, финансы и бизнес станут самыми главными сферами на этой неделе. Девам нечего бояться, ведь они относятся к типичным зодиакальным трудоголикам. Если работы прибавится, они справятся с ней на отлично. Этим людям удастся удивить начальство и партнеров, повысить доходы. В любви у Дев наступает небольшая черная полоса — находить общий язык с представителями противоположного пола станет сложнее. Все свидания и знакомства лучше отложить, направив вектор мыслей в сторону дел. На выходных можно и даже нужно сделать уборку.

Весы

Весам стоит начать неделю с небольшой ревизии. Пришло время избавиться от вещей, притягивающих неприятности. В особенности этим стоит заняться тем Весам, которые работают дома или сильно устают. Также источники негативной энергии будут опасными для всех, кто собирается в дальнюю дорогу. В семье и в любви Весов ожидает полная идиллия, гармония и позитив. Все самые важные решения астролог советует принимать вместе со второй половинкой — на семейном совете. Важно проявлять чуткость к чужим чувствам и желаниям.

Скорпион

Скорпионам потребуется энергетическая защита, в особенности в неблагоприятные дни — 7, 8 и 13 июня. Поставить такую защиту в трудную минуту им помогут слова-пароли. Вполне возможно, что отношения со второй половинкой станут более страстными и позитивными. В описанные выше дни все может, наоборот, пойти под откос. Всем одиноким Скорпионам будет жить намного легче — они смогут проявить себя во флирте. Дорогостоящие покупки пока лучше отложить, а вот на работе нужно проявить больше активности, попутно избавляясь от того, что мешает развиваться.

Стрелец

Стрельцов в период с 7 по 13 июня могут начать окружать токсичные люди. Чувствовать таких людей им поможет сильная врожденная эмпатия. Павел Глоба считает, что в конце рабочей недели в жизни Стрельцов могут начать происходить различные неприятные ситуации. Например, в личной жизни может начаться период недопонимания. В бизнесе и на работе можно уповать на помощь коллег. Большие успехи ожидают тех, кто работает в команде. На выходных полезно будет как следует отдохнуть, заняться шопингом.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут найти путь к счастью. Чтобы быстрее прийти к ощущению счастья и привлечь успех в свою жизнь, им придется воспользоваться пятью простыми шагами. Конец недели отметится переживаниями и раздражительностью. До 10 числа включительно людям этого Знака будет улыбаться удача, поэтому бездействовать ни в коем случае нельзя. Нужно заниматься не только работой, но и делами по дому. Если Козероги почувствуют, Что не справляются, они могут всегда обратиться за помощью ко второй половинке или родственникам.

Водолей

Самыми сложными днями недели для Водолеев станут понедельник и вторник. В эти дни можно пользоваться утренними ритуалами на успех, чтобы привлекать больше удачи и повышать мотивацию, уверенность в себе. В привычных делах стоит проявлять больше креатива. Это поможет сэкономить время и силы, произвести впечатление на начальство и коллег. В любви Водолеям также улыбнется удача. Они могут повстречать на своем пути интересного человека, который в будущем станет для них второй половинкой или лучшим другом.

Рыбы

У Рыб на этой неделе возможны ссоры и скандалы в семье, особенно 9 и 10 июня. Простые и действенные обряды помогут обойти стороной данную проблему, сохранив в доме любовь и гармонию. Астролог советует людям данного Знака не строить на эту неделю грандиозных планов. Нужно заниматься тем, что уже было запланировано заранее. Выходные прекрасно подойдут для домашних дел и забот. Особое внимание Рыбам стоит уделить своему здоровью и энергетике. Нужно больше отдыхать и меньше переутомляться.