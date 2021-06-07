Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в чрезмерном влиянии на биткоин

Лидия Мартынова

Группа хакеров Anonymous объявила войну главе Tesla и SpaceX Илону Маску из-за его влияния на биткоин. Обращение хакеров опубликовал Daily Mail.«Последние несколько лет вы пользовались наиболее выгодной репутацией среди миллиардеров из-за вашей прихоти, чтобы многие из нас жили в мире, в котором есть электромобили и освоение космоса, — говорит в обращении человек в маске Гая Фокса. — За последнее время люди разглядели в вас очередного самовлюбленного богача, который отчаянно нуждается во внимании».Хакеры подчеркнули, что люди рискуют, вкладываясь в криптовалюту, и многие рассчитывают на прибыль, и твиты Маска на этой неделе «демонстрируют явное пренебрежение к среднестатическому работающему человеку».«В то время как у трудолюбивых людей рушатся мечты из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, сидя в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Anonymous. Мы легион. Ждите», — говорится обращении.Хакеры также усомнились в искренности Маска в его стремлении улучшить мировую экологии, поскольку майнинг криптовалют не способен улучшить ситуацию с выбросами углерода. По мнению Anonymous, Маск «пытается играть по обе стороны».«Судя по всему, ваше стремление спасти мир больше связано с комплексом спасителя, а не реальной заботой о человечестве», — отметили хакеры.Твиты Маска влияют на котировки криптовалюты. Так его упоминания криптовалюты Dogecoin значительно поспособствовали ее росту.В последний раз курс биткоина обновлял исторический рекорд 14 апреля. Тогда его стоимость достигала $64 тысяч, а в следующем месяце он уже доходил до отметки ниже $35 тысяч. В мае Tesla отказалась принимать биткоины для оплаты электромобилей, в результате курс криптовалюты опустился боле чем на 15%.