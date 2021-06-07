Юлианна Караулова про материнство: «Если честно, меня подбешивали»

Лидия Мартынова

29 мая певица Юлианна Караулова родила сына. Первенца артистка родила в одном из элитных роддомов Москвы. У себя в Instagram певица опубликовала трогательные кадры с мальчиком Александром и призналась, что все прошло лучше, чем она ожидала.

А сегодня Караулова решила более подробно рассказать общественности о том, как проходят ее дни. Певица призналась, что быть матерью – очень сложная работа. Юлианна поблагодарила мужа, который оказывает ей максимальную моральную поддержку.

«Если честно, меня всегда подбешивали вот эти вот разговорчики про геройство рожавших женщин. И я всегда была на стороне инста-комментаторов, которые пишут: «Ну, родила, что такого… Все рожают». Пока не прошла через это сама», – призналась певица.

Юлианна заявила, что не будет описывать все ужасы, через которые она прошла, но и «романтизировать» происходящее не собирается. Исполнительница призналась, что роды – болезненная процедура. Однако вся боль уходит, когда впервые видишь своего малыша.

Напомним, Караулова долго засиживаться в декрете не собирается. Певица готова совсем скоро вернуться в строй и начать выступления.

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