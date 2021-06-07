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Как Александр Головин отшил влюбленную Мельникову: «Мелочь пузатая»

Вчера Дарья Мельникова заявила на всю страну, что официально развелась со Артуром Смольяниновым. При этом они сохранили добрые и дружественные отношения ради общих детей.

Дарья в интервью каналу FAMETIME TV также призналась, что на протяжении десяти лет была влюблена в звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. По словам Мельниковой, во время работы с ним она буквально по пятам ходила за Головиным, умирая от любви. Однако построить отношения так и не получилось.

«Я пыталась. Но он сказал нет. У него тогда был пик карьеры. Он знал, что я его люблю, но думал: «Что за пузатая мелочь тут бегает». Называл меня сестриной, а я умирала от любви», – заявила Дарья.

Однако сейчас любовь прошла. Актеры вместе снимались в фильме «Запретная зона», где им удалось пообщаться уже в «нормальных и взрослых» человеческих отношениях. Теперь их общение действительно напоминают брато-сестринские отношения.

«Недавно он мне звонил, чтобы сказать, как круто я сыграла в фильме. Это так здорово. Ведь не так много людей, которые идут с тобой на протяжении всей жизни», – заключила Дарья.  

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По материалам: popcake.tv

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