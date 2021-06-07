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Как была устроена первая московская конка

Как была устроена первая московская конка
В этот день, но 149 лет назад в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги.

01:25  Автор: Дмитрий Литвинов



Все первые средства массового пассажирского транспорта основывались на использовании конной тяги — линейки, дилижансы, омнибусы и другие многоместные экипажи. Более зажиточные москвичи пользовались услугами извозчиков или собственными каретами. Но до 1872 года в Москве не было регулярного и доступного вида общественного городского транспорта.

К середине XIX века развитие получили железные дороги, и преимущества рельсового транспорта стали настолько очевидны, что возникла идея использования путей для внутригородских перевозок. Выход нашли в создании конно-железной дороги, или конки. Она стала предшественником электрического трамвая.

История московской конки началась 7 июня 1872 года, когда военное министерство проложило по центральным улицам города первую временную линию — от Тверской заставы до Красной площади. Строительство было начато в связи с проведением летом 1872 года в Москве Политехнической выставки и приурочено к 200-летию со дня рождения Петра Великого.

Торжественное открытие — начало регулярного движения восьми английских вагонов конного трамвая — состоялось месяц спустя в день открытия выставки — 7 июля 1872 года. На мероприятии присутствовал и Александр II, оставшийся весьма довольным новым видом транспорта.


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Конка представляла собой крытые пароконные вагоны, которые имели, как правило, империал, то есть плоскую крышу, приспособленную для размещения на ней пассажиров. Длина вагонов достигала восьми метров, ширина — двух. Каждый мог вместить 40 пассажиров, сиденья были устроены вверху и внизу — по 10 мест на двух продольных скамейках. Дамам пользоваться империалом возбранялось.

По рельсовым путям вагон тянула пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъёмы, экипажи поджидали форейторы, которые подпрягали ещё несколько лошадей и помогали преодолеть трудное место, затем на ровном участке их выпрягали.

К 1900 году сеть конно-железных дорог в Москве составила 94 км; на 25 линиях курсировал 241 вагон, существовало девять коночных депо. В начале ХХ века конка была построена в большинстве крупных городов и губернских центров России, но уже в 1911 году началась её замена трамвайной сетью.


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По материалам: pnp.ru

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