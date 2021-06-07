Как была устроена первая московская конка

Анастасия Иванова

В этот день, но 149 лет назад в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги.

01:25 Автор: Дмитрий Литвинов

Все первые средства массового пассажирского транспорта основывались на использовании конной тяги — линейки, дилижансы, омнибусы и другие многоместные экипажи. Более зажиточные москвичи пользовались услугами извозчиков или собственными каретами. Но до 1872 года в Москве не было регулярного и доступного вида общественного городского транспорта.

К середине XIX века развитие получили железные дороги, и преимущества рельсового транспорта стали настолько очевидны, что возникла идея использования путей для внутригородских перевозок. Выход нашли в создании конно-железной дороги, или конки. Она стала предшественником электрического трамвая.

История московской конки началась 7 июня 1872 года, когда военное министерство проложило по центральным улицам города первую временную линию — от Тверской заставы до Красной площади. Строительство было начато в связи с проведением летом 1872 года в Москве Политехнической выставки и приурочено к 200-летию со дня рождения Петра Великого.

Торжественное открытие — начало регулярного движения восьми английских вагонов конного трамвая — состоялось месяц спустя в день открытия выставки — 7 июля 1872 года. На мероприятии присутствовал и Александр II, оставшийся весьма довольным новым видом транспорта.





Читайте также:

• На востоке Москвы открылся десятый железнодорожный вокзал

Конка представляла собой крытые пароконные вагоны, которые имели, как правило, империал, то есть плоскую крышу, приспособленную для размещения на ней пассажиров. Длина вагонов достигала восьми метров, ширина — двух. Каждый мог вместить 40 пассажиров, сиденья были устроены вверху и внизу — по 10 мест на двух продольных скамейках. Дамам пользоваться империалом возбранялось.

По рельсовым путям вагон тянула пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъёмы, экипажи поджидали форейторы, которые подпрягали ещё несколько лошадей и помогали преодолеть трудное место, затем на ровном участке их выпрягали.

К 1900 году сеть конно-железных дорог в Москве составила 94 км; на 25 линиях курсировал 241 вагон, существовало девять коночных депо. В начале ХХ века конка была построена в большинстве крупных городов и губернских центров России, но уже в 1911 году началась её замена трамвайной сетью.

969