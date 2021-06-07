Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения: "Тот, кто делает меня счастливой"

Вадим Карасев

В ноябре прошлого года 34-летняя Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова, бизнесмена и политика, который является председателем совета директоров Российско-ливийского торгового дома. С тех пор она уже не раз публично признавалась в любви своему избраннику — совместные фото певица неизменно сопровождает эмодзи в виде сердец.

Вот и вчера Кети снова дала понять подписчикам, как много значит для нее Лев, к тому же для этого был и повод — 6 июня Деньгов отпраздновал 37-летие.





Кети Топурия и Лев Деньгов

Сегодня важный день, сегодня родился тот, кто меня делает самой счастливой... Люблю! Happy b day my love,

— написала Кети, поделившись очередным милым селфи с супругом.

Интересно отметить, что именно со дня рождения Льва когда-то и началось их знакомство, которое быстро переросло в романтические отношения. Тогда Кети вместе с группой A'Studio выступала на празднике именинника в его родном Минске.





После этого они стали регулярно переписываться и созваниваться, а после приезда Льва в Москву начался и полноценный роман. В одном из интервью Кети назвала эти отношения любовью с первого взгляда.





В январе этого года у пары родился сын Адам. Родителями они стали не впервые — у обоих есть дети от предыдущих отношений. Так, Кети также воспитывает дочь Оливию, которую родила от Льва Гейхмана. А у Деньгова есть двое детей от первого брака с Анной Гузбанд: сын Леонид и дочь Шошана.