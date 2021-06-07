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Кудрявцева попала в больницу: «Это просто адище какое-то, сил нет»

На днях Лера Кудрявцева легла в одну из столичных клиник. К счастью ситуация была не экстренной. Ведущая решила провериться и сделать несколько медицинских обследований, однако, все намеченные процедуры были отменены из-за того, что Лера внезапно пожаловалась на ухудшение состояния. Практически неделю знаменитость страдает от головных болей, а также чувствует сильную слабость. У Кудрявцевой есть подозрения, что именно такой эффект на больных оказывает тяжелый «ковид».

«Это просто адище какое-то. Сейчас мне поставили в попу укол, я хотя бы часик поспала. Хочется в лес пойти погулять, а сил нет. Гоню это все на лонг ковид, когда ты переболел, а через два-три месяца он тебя догоняет», — рассказала о своем состоянии Кудрявцева. Сообщается, что в больнице звезда шоу «Секрет на миллион» пробудет еще несколько дней.

Отметим, ранее Лера уже попадала в клинику с переломом крестца. Публика говорит о том, что в последнее время девушку не отпускают несчастья и, возможно, кто-то постарался с наведением за ведущую порчи или «злых чар». «Сглазили», «Ты смотри какой раз уже в этом году болеет серьезно. Порча на ней что ли?» — поражаются мнительные нетизены.

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# Новости на сегодня / Технологии / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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