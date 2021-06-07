МИД: в России идёт серьёзная работа на случай отключения от платёжных систем

Анастасия Иванова

13:28 Автор: Мария Соколова

В России ведётся серьёзная работа на случай отключения страны от международных платёжных систем, заявил замглавы МИД Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме о санкциях Запада против России.

По словам Панкина, России нужно готовиться к дополнительным ограничительным мерам. «Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развёрнута серьёзная работа, связанная с переводом расчётов в национальные валюты, внедрением платёжных систем», — сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что нельзя подготовиться ко всем возможным ограничительным мерам. «Мы не можем полностью замкнуться на себе, в нынешнем мире это невозможно… — отметил он. — Никто не может сегодня на 100 процентов своими силами и средствами себя содержать и развивать».

Аксаков усомнился в возможности отключения России от SWIFT

5 июня международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало сообщение, в котором допустило риск отключения России от международных платёжных систем.

Ранее Европарламент принял резолюцию по России с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», Росатома, «русских олигархов», а также к отключению страны от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об отключении от SWIFT регулярно говорят в Брюсселе в периоды обострения отношений с Москвой. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчётов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.

160