Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » МИД: в России идёт серьёзная работа на случай отключения от платёжных систем

МИД: в России идёт серьёзная работа на случай отключения от платёжных систем

МИД: в России идёт серьёзная работа на случай отключения от платёжных систем

13:28  Автор: Мария Соколова



В России ведётся серьёзная работа на случай отключения страны от международных платёжных систем, заявил замглавы МИД Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме о санкциях Запада против России.

По словам Панкина, России нужно готовиться к дополнительным ограничительным мерам. «Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развёрнута серьёзная работа, связанная с переводом расчётов в национальные валюты, внедрением платёжных систем», — сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что нельзя подготовиться ко всем возможным ограничительным мерам. «Мы не можем полностью замкнуться на себе, в нынешнем мире это невозможно… — отметил он. — Никто не может сегодня на 100 процентов своими силами и средствами себя содержать и развивать».

Аксаков усомнился в возможности отключения России от SWIFT


5 июня международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало сообщение, в котором допустило риск отключения России от международных платёжных систем.

Ранее Европарламент принял резолюцию по России с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», Росатома, «русских олигархов», а также к отключению страны от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об отключении от SWIFT регулярно говорят в Брюсселе в периоды обострения отношений с Москвой. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчётов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.


160
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
Человек способен освоить эхолокацию за десять недель
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
Действенный ритуал на удачный день
Действенный ритуал на удачный день
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения: "Тот, кто делает меня счастливой"
Кети Топурия нежно поздравила мужа Льва Деньгова с днем рождения:
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в чрезмерном влиянии на биткоин
Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску, обвинив его в
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри
Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в

Топ на сегодня

Ритуал на улучшение финансового состояния
Ритуал на улучшение финансового состояния
Чему нас научил "Секс в большом городе" и за что мы до сих пор любим этот сериал
Чему нас научил "Секс в большом городе" и за что мы до сих пор любим
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Лиса из Blackpink присоединится к BTS? Сместит вижуала Тэхёна
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Еще по теме

ЦБ попросил малые банки подготовиться к отключению Visa и MasterCard
В Минфине заявили об отсутствии предпосылок для ухода иностранных платёжных систем из России
Visa и MasterCard продолжают работу в России
Отключение SWIFT не ударит по российской банковской системе