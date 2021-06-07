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На волоске от смерти! Бари Алибасову прооперировали позвоночник

Артист находится в плачевном состоянии и не может пока что самостоятельно передвигаться.

Несколько месяцев назад Бари Алибасов упал и повредил ногу. Травма оказалась серьезной, и артисту потребовалось вмешательство хирургов. Сегодня продюсер снова оказался на операционном столе. Бари находится в московской клинике, все это время с ним рядом сын – Бари Алибасов-младший.

«В семь утра папу положили на операционный стол, в 10 утра операция закончилась. Суть хирургического вмешательства заключался в том, что папе цементировали позвонки, которые были повреждены после падения. Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков», – рассказал Алибасов-младший «СтарХиту».

Напомним, после того, как Алибасов упал, ему пришлось передвигаться на инвалидной коляске. Сейчас его сын делает все, чтобы продюсер вернулся к привычному образу жизни и встал на ноги. Около артиста будет приставлена охрана, а заниматься им будет профессиональный реабилитолог.

Стоит отметить, что некоторые до сих пор считают, что сын Алибасова хочет навредить ему. Например, сестра Алибасова недавно обвинила своего племянника в покушении на жизнь отца.

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По материалам: popcake.tv

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