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Откуда такие суммы?! В сеть слили информацию о гонораре Бузовой за спектакль во МХАТе

Откуда такие суммы?! В сеть слили информацию о гонораре Бузовой за спектакль во МХАТе

Вчера Ольга Бузова уведомила «своих людей», что буквально через несколько дней она исполнит свою мечту и сыграет в одной из постановок на величественной сцене МХАТа. В контракте, который опубликован на сайте госзакупок, сказано, что за участие в постановке звезда эстрады получит 446 тыс. рублей.  212 766 рублей  — оплата Ольге за репетиции, а остальные 234 044 тысячи — за участие в самом спектакле.

Сама Ольга безумно рада, что ко всему списку ее разнообразных хобби и проектов теперь добавится и актерское мастерство. Постановка, в которой Бузова примет непосредственное участие, носит название «Чудесный грузин». Она повествует о молодых годах Сталина. Режиссером данного спектакля выступила Рената Сотириади. «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТ имени Горького. Мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья», — пишет в Instagram Бузова и отмечает, что когда-то хотела поступить в театральное учебное заведение, но судьба распорядилась иначе. Однако, девушка не отчаялась и вернулась к задуманному через 20 лет.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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