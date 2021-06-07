Откуда такие суммы?! В сеть слили информацию о гонораре Бузовой за спектакль во МХАТе

Влада Некрасова

Вчера Ольга Бузова уведомила «своих людей», что буквально через несколько дней она исполнит свою мечту и сыграет в одной из постановок на величественной сцене МХАТа. В контракте, который опубликован на сайте госзакупок, сказано, что за участие в постановке звезда эстрады получит 446 тыс. рублей. 212 766 рублей — оплата Ольге за репетиции, а остальные 234 044 тысячи — за участие в самом спектакле.

Сама Ольга безумно рада, что ко всему списку ее разнообразных хобби и проектов теперь добавится и актерское мастерство. Постановка, в которой Бузова примет непосредственное участие, носит название «Чудесный грузин». Она повествует о молодых годах Сталина. Режиссером данного спектакля выступила Рената Сотириади. «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТ имени Горького. Мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья», — пишет в Instagram Бузова и отмечает, что когда-то хотела поступить в театральное учебное заведение, но судьба распорядилась иначе. Однако, девушка не отчаялась и вернулась к задуманному через 20 лет.

Сообщение Откуда такие суммы?! В сеть слили информацию о гонораре Бузовой за спектакль во МХАТе появились сначала на POPCAKE.