Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями

Вадим Карасев

У ученых США появилась надежда, что президент Байден пересмотрит решение своего предшественника о сокращении охранных зон на юго-западе страны, где находятся важные археологические и палеонтологические объекты. Ситуацию описывает сайт журнала Nature.

Речь идет о двух национальных памятниках в штате Юта: «Медвежьи Уши» и «Гранд-Старкейс — Эскаланте». Заповедник «Медвежьи Уши» площадью 5470,74 кв. км получил название по двум холмам. Он управляется совместно Бюро землепользования и Лесной службой США, а также коалицией пяти местных индейских племен. 4 декабря 2017 года Трамп уменьшил размер охраняемой территории до 817 кв. км, то есть на 85 %. Это стало самым крупным сокращением в истории национальных памятников США и первым сокращением с 1963 года. Тем же решением заповедник «Гранд-Старкейс — Эскаланте» был сокращен на 47 %.

После такого решения на территориях, утративших статус национального памятника, стали возможны скотоводство и добыча полезных ископаемых, а также оно облегчило незаконный сбор окаменелостей и археологических артефактов. Учитывая, что окаменевшие останки динозавров, таких как тираннозавры, продаются на аукционах за миллионы долларов, ученые обеспокоены тем, что без надлежащей защиты важные образцы могут быть потеряны для науки. Ряд юристов заявил, что сокращение охраняемых территорий незаконно, было подано несколько федеральных исков, оспаривающих действия Трампа. Судебные процессы по ним еще не начинались.

В апреле Байден отправил министра внутренних дел США Деб Холанн в Юту для консультаций с учеными, вождями племен и официальными лицами. Ожидается, что в ближайшее время она представит рекомендации относительно изменения нынешних границ заповедников. Министерство не сообщает, когда планируется обнародовать эти результаты, но в заявлении после поездки Холанн сказала: «Я с нетерпением жду возможности поделиться тем, что я слышала и видела, с президентом Байденом, чтобы он мог использовать эти точки зрения в нашей работе по прокладыванию пути к управлению этими невероятно богатыми культурными местами». Часть ученых надеется, что Холанн будет выступать за полное восстановление или даже расширение национальных памятников.

Куратор отдела динозавров в Денверском музее природы и науки Джо Сертич говорит, что «Гранд-Старкейс — Эскаланте» — лучшее место на Земле для полевого изучения экосистем мелового периода, возрастом от 90 до 70 миллионов лет. Обнаруженные здесь недавно окаменелости родственников тираннозавра рекса подтвердили, что эти животные охотились стаями, а всего на территориях двух заповедников обнаружены около 20 новых видов динозавров. Президент Общества палеонтологии позвоночных Джессика Теодор добавляет, что в заповеднике «Медвежьи уши» сохраняются фрагменты «критически важной» истории окаменелостей триасового (252–201 миллионов лет назад) и мелового (145–66 миллионов лет назад) периодов, которые нигде больше не встречаются в скальных обнажениях. Геолог Кевин Мадалена, встречавшийся с Холанн во время ее визита в Юту, говорит, что разграбление культурных и палеонтологических объектов является постоянной проблемой в регионе и что районы, исключенные из числа памятников, подвергаются большему риску, чем районы, сохранившие свой статус.