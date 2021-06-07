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Палочка работает: Николай Цискаридзе сделал сенсационное признание о своей интимной жизни

Артист балета Николай Цискаридзе никогда не стесняется делиться подробностями своей жизни, в том числе и интимной. Так, он рассказал, что у него все хорошо с потенцией. Николай подчеркнул, что планирует пойти по стопам своего деда, который в 80 лет жил активной жизнью с молодой женой.

Николай уточнил, что надеется всегда «быть в седле». «Потому что пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой», – заявил Цискаридзе в эфире «ДНК-шоу». В рамках программы Николай сделал ДНК-тест, который показал, что в нем есть французские корни. Цискаридзе уточнил, что у него присутствуют снобизм и брезгливость к грязи.

Напомним, Николай ни разу в жизни не был женат. Все время он занимался искусством, а детьми называет только своих учеников. Однако были истории, когда неизвестные представлялись сыновьями балетмейстера. Например, пару лет назад появился мужчина по имени Тимур и заявил, что Николай – его родной отец. Однако позже молодой человек признался, что хотел прославиться, не более того.

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По материалам: popcake.tv

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