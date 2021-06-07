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Парламент Сербии принял предложение кабмина о внесении поправок в конституцию

Парламент Сербии принял предложение кабмина о внесении поправок в конституцию

23:02  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Депутаты Народной скупщины (парламент) Сербии в понедельник поддержали инициативу правительства республики о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщает сербское информационное агентство Tanjug.

Предложенные кабмином изменения, касающиеся положений о правосудии и верховенстве права, поддержали 207 депутатов из 213 присутствующих на заседании.

«Наши граждане должны получить эффективную систему правосудия, которая отвечает потребностям современного государства и демократии. Это позволит нам обеспечить более быстрый и высокий экономический рост и верховенство права», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, обосновывая перед законодателями необходимость принятия изменений.

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Согласно установленной процедуре, в ближайшее время начнется работа над окончательным текстом поправок, который также должен утвердить парламент. После этого вопрос о внесении изменений в основной закон страны будет вынесен на общенациональный референдум, который может состояться уже нынешней осенью.


#Сербия


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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