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Павел Табаков год скрывал дочь

Павел Табаков год скрывал дочь

У 25-летнего Павла Табакова, сына покойного актера Олега Табакова, есть дочь! Такой информацией сегодня поделился телеграм-канал "Только никому".

"Раскрыли" актера благодаря постам с крещения. Видео появилось в инстаграме мамы актера, Марины Зудиной, да и сам Павел поделился фото с другом.

Породнились,

— кратко написал Табаков, в чем можно увидеть намек на то, что его друг был крестным отцом.

На церемонии крещения, которая прошла в столичном Храме Софии Премудрости Божией, присутствовала также и сестра актера, Мария Табакова.


Матерью ребенка является актриса Софья Синицына. Слухи о романе пары появились еще в 2017 году.


Павел Табаков
Софья Синицына

Информацию подтвердили и анонимные читатели телеграм-канала.

Они не в браке и не планируют. Табаков поддерживает Соню материально и "продвигает" ее на кастингах "Амедиа",

— цитирует их телеграм-канал "Только никому".

Девочка, которую назвали Мией, родилась еще в августе прошлого года, но все это время Павлу удавалось скрывать отцовство. Сама Соня также не афиширует свою связь с Табаковым, хотя публикует фото ребенка. Пользователи сети уже отметили, что малышка очень похожа на Павла в таком же возрасте.


В настоящее время Павел не живет с Софьей и ребенком, а недавно вышел в свет в компании другой девушки, Ксении Ермоленко, чем сразу спровоцировал слухи о новом романе.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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