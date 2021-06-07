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Первая реакция матери Тимати Симоны на победительницу «Холостяка» Сафарову: одобрена!

Первая реакция матери Тимати Симоны на победительницу «Холостяка» Сафарову: одобрена!

После окончания шоу «Холостяк» с участием Тимати больше всего публику интересовал не сам итог программы, а что скажет по поводу происходящего мама Тимура Симона Юнусова, ведь среди конкурсанток бабушка Алисы прославилась суровой и своенравной женщиной, которая имеет большое влияние на выбор любимого сына.

Несмотря на то, что родительница рэпера не сказала ни слова о результатах проекта, публика посчитала, что внезапная активность Юнусовой в профиле Екатерины Сафаровой — это явный знак того, что реакция пугающей всех свекрови на девушку оказалась положительной. Под одной из публикаций победительницы «Холостяка» женщина щедро оставила свой лайк, но, увы, по-прежнему не проронила ни слова.

Однако, активизировались бывшие жены Тимати. Алена, кажется, также встала на сторону Симоны и лайкнула фото очередной пассии бывшего, а вот Решетова побеседовала с комментаторшами поста Сафаровой, которые обсуждали будущее маленького Ратмирчика, понадеявшись, что тот не будет повторять за папой и бегать на «Холостяк». «Не, я думаю Ратик иными способами будет деньги поднимать», — ответила девушкам вторая жена Тимура.

Сообщение Первая реакция матери Тимати Симоны на победительницу «Холостяка» Сафарову: одобрена! появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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