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Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри

Подарок от Кейт и Уильяма и поздравления от Елизаветы II: как в королевской семье отреагировали на рождение дочери Меган и Гарри

Несмотря на не самые хорошие отношения 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри с членами британской королевской семьи, Букингемский дворец тепло встретил новость о пополнении в семье герцогов Сассекских. Королева Елизавета II и другие родственники принца Гарри поздравили их с женой с прибавлением в семье и отправили им самые теплые пожелания.

Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень рады этой новости,

— говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.


Меган Маркл и королева Елизавета II

Кейт Миддлтон и принц Уильям, впрочем, решили поздравить Меган и Гарри лично и опубликовали сообщение в своем официальном инстаграме уже от своего имени.

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи,

— написали они.

Не исключено, что заявление пары было сделано с подачи 39-летней герцогини Кембриджской. Отношения двух братьев после скандального интервью Меган и Гарри Опре Уинфри сильно обострились, а Кейт сейчас активно пытается их помирить.

Инсайдеры говорят, что герцоги Кембриджские даже отправили счастливым родителям подарок в честь рождения их дочери.


Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри

Поздравила своего двоюродного брата и его жену и принцесса Евгения. Они с Гарри очень близки и всегда поддерживали хорошие отношения и проводили время вместе.

Поздравляю вас, мои дорогие кузен и кузина. Мы очень счастливы и рады за вас,

— написала она в инстаграме.

Теплые слова сыну и невестке отправили и принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла.

Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением Лилибет Дианы и желаем им всего самого хорошего в это особенное время,

— написали они в соцсетях.


Королева Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Напомним, что во второй раз родителями Меган и Гарри стали 4 июня. Дочь они назвали Лилибет Диана в честь ее покойной бабушки принцессы Дианы и прабабушки королевы Елизаветы II (Лилибет было ее детским прозвищем). У пары также есть двухлетний сын Арчи.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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