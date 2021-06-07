Продажи электромобилей в Украине сократились на треть

Анастасия Иванова

В Украине в мае текущего года продажи электромобилей сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В прошлом месяце украинцы приобрели 622 электрокара. Доля новых авто составила 11%, пишет Укравтопром.В мае было зарегистрировано 590 легковых автомобилей (новых – 66, подержанных - 524) и 32 электрических коммерческих транспортных средства.Самым популярным электромобилем по-прежнему остается Nissan Leaf - 186 регистраций.На втором месте по популярности Tesla Model 3. Эти электрокары приобрели 66 человек.Также в тройку популярности вошла Audi E-Tron, 33 покупки.Четвертым по популярности стал электромобиль TESLA Model S (32 авто), пятым - Chevrolet Bolt (29).Самым популярным коммерческим электромобилем в мае оказался RENAULT Kangoo Z.E. (24 регистрации).