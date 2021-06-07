Прусикин в шоке! Софья Таюрская опубликовала свои откровенные фото

Анастасия Иванова

Софья Таюрская и Илья Прусикин подтвердили информацию об их романе и перестали скрывать свои чувства. Пара позировала вдвоем перед камерами на премии Муз-Тв, а теперь демонстрирует любовь в Сети.

Так, Софья Таюрская опубликовала слишком откровенные кадры в своем Instagram и подчеркнула, что всегда мечтала устроить фотосессию подобного характера. Илья в комментариях оценил снимки своей девушки.

Напомним, о том, что Илья и Софья встречаются, стало известно еще в начале этого года, но пара не подтверждала разговоры. Однако в интервью Ксении Собчак Софья призналась, что у них с Прусикиным роман, который длится с августа прошлого года. Интересно, что только в августе 2020 года Илья и его бывшая супруга Ира Смелая рассказали о разводе.

Правда, Таюрская уверяет, что пара разошлась еще в 2019 году, а объявила об этом позже. Софья пытается убедить публику, что она не «уводила» Илью из семьи, но подписчики ей не верят. Ира тоже дала понять публике, что сказанное Софьей в интервью, не совсем правда.

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