Рюкзак-вертолёт CopterPack совершил первый успешный полёт

Вадим Карасев

Австралийская компания CopterPack создала новый тип персонального летательного аппарата - пилотируемый дрон или рюкзак-вертолет. Не так давно прошли первые успешные испытания новинки: с её помощью пилот взлетел на 15 метров вверх и продемонстрировал высокую маневренность разработки.

CopterPack использует два пропеллера, диаметр которых составляет около 90 см. Они находятся на жестком каркасе вместе с аккумуляторными батареями и двумя подлокотниками с органами управления.

Сначала пилот плавно поднялся на большую высоту над пляжем, затем продемонстрировал повороты в разных направлениях, после чего мягко опустился на землю. Все устройство выглядело достаточно стабильно и контролируемо.

Однако безопасность новинки все еще находится под вопросом, так как лопасти закрыты только сбоку, а сверху и снизу они остаются открытыми. Также внутрь могут попасть птицы из-за большого диаметра пропеллеров.

Ранее Ruposters писал о том, что в Ливии турецкий военный дрон Kargu-2 самостоятельно принял решение об атаке на человека и произвел ее.