Россияне стали больше тратить денег на домашних животных
Аналитики сервиса электронных платежей ЮMoney изучили оплату пользователей различными платежными методами в период с 1 января по 31 мая 2019, 2020 и 2021 годов и пришли к выводу, что россияне стали больше совершать покупок в зоомагазинах и чаще посещать ветеринарные клиники с питомцами.
"В 2021 году с 1 января по 31 мая относительно аналогичного периода 2020 года тенденция роста продаж сохранилась. Количество покупок выросло на 11%, а оборот магазинов - на 13%. В сравнении с 2019 годом количество платежей выросло еще больше - на 32%, а обороты магазинов, в которых расплачивались картой и кошельком ЮMoney, — на 33%", — говорится в материалах исследования.
Средний чек за год увеличился на 1% и составил 697 рублей, а среднее число заказов на одного человека стало больше на 5%. По словам директора по продажам ЮMoney Дмитрия Кармишина, этому поспособствовал локдаун - люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали намного чаще заводить домашних животных.
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