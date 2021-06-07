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Россияне стали больше тратить денег на домашних животных

Россияне стали больше тратить денег на домашних животных

Аналитики сервиса электронных платежей ЮMoney изучили оплату пользователей различными платежными методами в период с 1 января по 31 мая 2019, 2020 и 2021 годов и пришли к выводу, что россияне стали больше совершать покупок в зоомагазинах и чаще посещать ветеринарные клиники с питомцами.

"В 2021 году с 1 января по 31 мая относительно аналогичного периода 2020 года тенденция роста продаж сохранилась. Количество покупок выросло на 11%, а оборот магазинов - на 13%. В сравнении с 2019 годом количество платежей выросло еще больше - на 32%, а обороты магазинов, в которых расплачивались картой и кошельком ЮMoney, — на 33%", — говорится в материалах исследования.

Средний чек за год увеличился на 1% и составил 697 рублей, а среднее число заказов на одного человека стало больше на 5%. По словам директора по продажам ЮMoney Дмитрия Кармишина, этому поспособствовал локдаун - люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали намного чаще заводить домашних животных.

Логично, что спрос на зоотовары и услуги тоже вырос. Если анализировать показатели по всему 2020 году, то в сравнении с 2019 годом количество обращений в ветеринарные клиники выросло на 54%, а обороты их платежей - на 63%. В зоомагазинах число покупок увеличилось на 21%, а обороты платежей на - 24%. Это показывает смещение спроса в большей степени в онлайн-каналы продаж.

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По материалам: uposters.ru

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