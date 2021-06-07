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Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района Марьина Роща

Собянин рассказал о программе комплексного благоустройства района Марьина Роща

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности программы комплексного благоустройства "Мой район" на примере Марьиной Рощи. В ходе одной из сессий ПМЭФ он выступил с лекцией на эту тему, а затем кратко изложил ее на официальной странице в ВК.

Градоначальник подчеркнул, что в основе программы лежит концепция "15-минутного города", предусматривающая наличие всех необходимых объектов в 15-минутной досягаемости от места жительства. Люди хотят видеть рядом не только магазины, парки и школы, но и даже культурные центры, и мэрия это учитывает.

"Возьмем, например, Марьину Рощу. Только за последние два года мы построили там детсад, привели в порядок территорию вокруг метро, дворы, создали пространство "Мой социальный центр" для москвичей 55+, где они бесплатно занимаются творчеством и физкультурой", – пишет он.

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В дальнейшем в этом же районе будет благоустроен сквер и откроется новый комфортный вокзал на МЦД-2 с доступностью пересадок на одноименные станции других транспортных систем. Все это позволяет "размыть" границу между центром и другими районами, сделать их уютнее и удобнее для людей.

Как сообщал Ruposters, московская карта "Тройка" заработает в Ленобласти и Хабаровском крае.

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По материалам: uposters.ru

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