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Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов

Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов

Доцент Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова  Михаил Корепов вместе со своими коллегами-орнитологами изучает жизнь этих солнечных орлов. Активное участие в исследовательских работах по изучению этих птиц принимают студенты и аспиранты естественно-географического факультета УлГПУ, сообщает пресс-служба вуза.

В конце прошлого года над гнездом самого крупного представителя гнездовой фауны отряда соколообразных Среднего Поволжья – орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) – была установлена   камера. К концу сезона 2020 года количество просмотров веб-камеры «Солнечный орел (Aquila heliaca)» на сервисе Ivideon приблизилось к 2 миллионам, что демонстрирует высокую значимость проекта для популяризации изучения и охраны крупных пернатых хищников.

В феврале орлан-белохвост начал строить дом, выбирая спутницу жизни. Несмотря на активное обустройство жилища, пара солнечных орлов – Ульяна и Симбир, как их назвали, долго не обзаводилась потомством, но в итоге появился птенец, пополнивший популяцию солнечных орлов, которые считаются природным символом Ульяновской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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