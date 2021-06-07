Старинный заговор на красоту для мужчин и женщин

Вадим Карасев

Заговоры на красоту и привлекательность существуют испокон веков, и мудростью наших предков может воспользоваться любой человек. Усилить красоту, вернуть сияющий внешний вид и насладиться своим отражением поможет сильный старинный заговор. Читать его можно как мужчинам, так и женщинам.

Наши предки умели сохранять красоту и молодость. Они оставили потомкам множество ритуалов, заговоров и обрядов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какой старинный заговор поможет усилить красоту мужчинам и женщинам.

Заговор на женскую красоту

Женщинам читать заговор важно в полночь, во время растущей Луны. Для этого в прежние времена надевали просторную длинную рубашку, расплетали волосы, снимали все украшения и обувь, затем выходили на улицу, поднимали руки к небу и проговаривали:

«Матушка-Луна растет, женщин силой наделяет, интуицию дарит, красоту обновляет. Как Луна растет, так и привлекательность с каждым днем все больше проступает. Красоту сохраню на долгие годы. Буду сиять и внимание привлекать».

После этого необходимо трижды умыться росой, растереть лицо снегом или трижды ополоснуть лицо подготовленной заранее живой водой. Такой заговор можно читать раз в месяц, в период, когда Луна набирается сил.

Заговор на мужскую красоту

Мужчинам сохранить обаяние и красоту поможет заговор, который читают с первыми лучами Солнца. Им также нужно остаться в легкой одежде без украшений и босиком. Лучшим выбором будут льняные брюки и рубашка-вышиванка. Как только первые лучи Солнца согреют землю, нужно произнести:

«Солнце силой наделяет, разум очищает, красоту дарит. Как Солнце красное миром правит, любовь всем дарит, так и меня не обделит — красотой наградит».

После этого нужно умыться росой, снегом или ключевой водой, а затем трижды поклониться Солнцу.