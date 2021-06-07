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Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить

Тибетская энергетическая защита: когда она нужна и как ее поставить

Восточная культура богата полезными ритуалами и практиками, которые не только раскрывают чакры, но и ставят защиту на ваше биополе. Именно об установке энергетической защиты и расскажут эксперты.


Очень часто мы сами становимся источником негатива для себя. Например, это происходит в случае с привычкой к жалобам, которая портит жизнь и отпугивает удачу. Попробуйте проанализировать свое поведение и мысли на предмет негативных программ. Избавление от них сделает вас сильнее и счастливее.

Защита тибетскими чашами

Мы защищены только в том случае, если наше биополе очень сильно и активно. В расслабленном и подавленном состоянии мы не способны противостоять отрицательными токам энергии и плохим вибрациям. Музыка тибетских чаш заставляет наше тело вибрировать им в такт. Именно поэтому эти звуки так приятны на слух. Вот отличный пример звучания таких чаш:




Если у вас их нет, вы просто можете включить такую расслабляющую музыку, но не забывайте, что она не просто слушается фоном. Вам необходимо полностью влиться в состояние покоя и позволить этим звукам поглотить себя. Звук с физической точки зрения является волной, а значит, он переносит на себе энергию. Ее проницаемость зависит от громкости и высоты. Эта музыка обладает удивительными проникающими свойствами. Именно поэтому ее нужно слушать не в наушниках, а из колонок.

Можно поставить колонки перед собой, за собой, либо лечь на пол и поставить их у изголовья, направив к телу. Включите звуки чаш и расслабьтесь. Это будет похоже на медитацию. Закройте глаза и дышите медленно, глубоко и ровно. Отбросьте все мирские мысли и начните представлять, как эта музыка питает вас силой. После 5-10 минут прослушивания вы станете намного сильнее энергетически. Ваша защита возрастет, поэтому вам будет проще находиться в незнакомом месте или среди негативных людей. Их психологические атаки не смогут пробить ваше биополе. Также никто не сможет вас сглазить или наслать на вас проклятие.

Второй вариант тибетской защиты

Если вы, например, торопитесь или хотите продлить свою защиту либо желаете пользоваться ею в нужный момент вне дома, вы можете зарядить звуками тибетских чаш какой-то предмет. Лучше всего заряжается вода.

Просто поставьте бутылку с водой, еду или камень-талисман напротив источника звука, когда будете заряжаться сами, или же просто так, если вы собираетесь на работу и торопитесь. В самое нужное время вы можете выпить глоток заряженной воды и обрести нужную силу, чтобы противостоять энергетическим нападкам окружающих людей и событий. Также вы можете откусить кусочек заряженной еды (желательно заряжать фрукты) либо взять в руки заряженный талисман и потереть его. Лучшие камни-талисманы для защиты: обсидиан, опал, алмаз, гематит, оникс, тигровый глаз.

Заряженный предмет или еда потеряет свои свойства через сутки. Иногда сила уходит и через несколько часов, если зарядить предмет недостаточно хорошо.

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По материалам: dailyhoro.ru

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