Трэш-наряд Малиновской на премии «Муз-ТВ»: банный халат, полотенце и тапки из отеля

Лидия Мартынова

Кажется, говорить о премии «Муз-ТВ» в 2021 году можно будет еще много лет, ведь такого «фрик-шоу», как выразилась одна из зрительниц, публика не видела уже давно. Милохин своим «двусторонним» нарядом, по задумке которого он наряжен на половину в женщину и на половину в мужчину, смог поразить даже Илью Прусикина, а парочка «лучших друзей» Филиппа Киркорова и Давы до сих пор не может угомониться и постит на страничках контент романтического характера.

Но разве весь этот антураж можно сравнить с тем, как изысканно на красную дорожку ворвалась Маша Малиновская? Она не стала заморачиваться от слова «совсем» и прибыла на грандиозное и ожидаемое событие в банном халате. Для полноты образа 40-летняя ведущая соорудила некий тюрбан из полотенца, добавила «модную» обувь в виде одноразовых тапочек из отеля, а также прихватила стаканчик кофе из «Старбакса». Неплохо, однако… подходит ли к стилю и уровню ивента? Владелица необычного костюма пояснила свой выбор. Она уверена, что переплюнуть изысканные платья своих коллег ей было бы довольно тяжело, поэтому она нашла выход и приехала в том, в чем точно никто бы не посмел явиться на премию. Спорно, но смело!





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