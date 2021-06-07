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Участница ПМЭФ подала в суд на Ксению Собчак за оскорбительный вопрос. Ей показалось, что ее сравнивают с проституткой

Участница ПМЭФ подала в суд на Ксению Собчак за оскорбительный вопрос. Ей показалось, что ее сравнивают с проституткой

Помимо дороговизны столовых и кафе на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме, Рунет обсуждает еще один скандал, произошедший на деловом мероприятии.

39-летняя Ксения Собчак на ПМЭФ снимала серию видеороликов для своего блога, объединенных рубрикой "Форумчаночка". В своем телеграм-канале телеведущая пыталась найти и обличить девушек, пришедших на форум не в качестве специалистов, а в качестве, скажем так, эскортниц, готовых посещать любое мероприятие с целью показать себя. В надежде на удачный контент Ксения подошла к одной из участниц форума, Эльнаре Троцкой, с вопросом: "Скажите, на какую панель вы пришли обсуждать?".


Ксения Собчак

Эльнара, руководитель юридической компании "Троицкая и партнеры", без промедления высказалась на камеру:

Вы перешли сразу на оскорбления — я этого ожидала. Есть стереотипное мышление в Российской Федерации, что если женщина красивая, то она не может быть умной. Я считаю вас красивой, зачем же вы ко мне подошли с этим вопросом?


Эльнара Троицкая

Ксения Собчак устроила откровенную провокацию красивых женщин, запустив рубрику #форумчаночка. Человек, который более 10 лет вел проект "Дом-2", конечно же, знает, что грязь, сплетни и неадекват притягивают больше всего. Именно этим Ксения Анатольевна и занималась на форуме, провоцируя красивых женщин. Провокация по отношению ко мне у нее не вышла, а вот те материалы, которые она выпустила в социальные сети, нарушают российское законодательство, а, как вы знаете, я люблю сложные дела и с успехом берусь за них (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— поделилась Эльнара чувствами в своем инстаграме.


Эльнара Троицкая

Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называют панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?

— парировала телеведущая в своем телеграм-канале и развернуто дополнила в инстаграме:

У меня было две задачи: промодерировать две дискуссии (собственно этой работой я занимаюсь на форуме каждый год) и осветить ПМЭФ как журналист для своего медиа, передать его дух и показать таким, каким его официальные СМИ не покажут. Дискуссии отвела, изнанку показала, с журналистской задачей со всех сторон справилась. Но нет, нет! Роль хроникера и наблюдателя мне никогда не присвоят. Зато, например, назовут все, что там происходило, "**** (дурацким. — Прим. ред.) цирком с Собчак во главе". <...> Я каждый год модерирую разные панели, в этом году работала ещe и на свой канал, вела трансляцию. Или это зависть к тому, что мои съемки расходятся лучше, чем все ваши вместе взятые? Или, что мне удалось передать и поймать момент лучше, чем вам?


Ксения Собчак

В гневной отповеди Ксения не преминула указать на то, что ее канал в телеграме "стал главным и первым по цитируемости".

Эльнара подала иск о защите чести и достоинства, добавив, что от такого неуместного вопроса пострадала ее профессиональная репутация. Она считает, что Ксения Собчак выставила ее в неблагоприятном свете, фактически проституткой. Юрист требует удаления видео со всех площадок и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.

Первым новость сообщил блогер Melania_Tramp.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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