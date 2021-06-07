В Доме научной коллаборации Архангельской области прошли занятия для педагогов из «Точек роста»
Почти 30 педагогов из 16 муниципальных образований Архангельской области прошли обучение по программе повышения квалификации в Доме научной коллаборации имени М.В. Ломоносова Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Архангельской области.
Практикум позволил наставникам детально изучить возможности использования современного оборудования в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Таких центров в Архангельской области уже более 60.
Они появляются благодаря реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование».
Образовательная программа для педагогов состояла из трех блоков: основы 3D-моделирования и печати, основы робототехники и основы сборки и программирования беспилотных летательных аппаратов.
Педагоги учились работать с оборудованием, аналогичным тому, что поступило в их «Точки роста». По завершении обучения они получили удостоверения о повышении квалификации.
Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова (ДНК) был создан Правительством Архангельской области и Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».
ДНК предлагает более полутора десятков программ обучения технической и естественно-научной направленности.