В Доме научной коллаборации Архангельской области прошли занятия для педагогов из «Точек роста»

Алексей Вольцев

Почти 30 педагогов из 16 муниципальных образований Архангельской области прошли обучение по программе повышения квалификации в Доме научной коллаборации имени М.В. Ломоносова Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Архангельской области.

Практикум позволил наставникам детально изучить возможности использования современного оборудования в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Таких центров в Архангельской области уже более 60.

Они появляются благодаря реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование».

Образовательная программа для педагогов состояла из трех блоков: основы 3D-моделирования и печати, основы робототехники и основы сборки и программирования беспилотных летательных аппаратов.

Педагоги учились работать с оборудованием, аналогичным тому, что поступило в их «Точки роста». По завершении обучения они получили удостоверения о повышении квалификации.

Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова (ДНК) был создан Правительством Архангельской области и Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

ДНК предлагает более полутора десятков программ обучения технической и естественно-научной направленности.