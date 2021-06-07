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В Италии более 1,3 миллиона детей и подростков живут в условиях абсолютной бедности

В Италии более 1,3 миллиона детей и подростков живут в условиях абсолютной бедности

18:39  Автор: Александр Тараканов



В Италии количество детей и подростков, живущих в условиях абсолютной бедности, за последнее десятилетие увеличилось почти на 10 процентов и достигло в 2020 году 1 миллиона 346 тысяч, что составляет 13,6 процента несовершеннолетних в стране. Об этом, пишет Askanews, говорится в докладе итальянского отделения международной организации Save the Children.

Подчёркивается, что приведённые цифры обречены на дальнейший рост из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в результате которой многие родители, 345 тысяч только в прошлом году, потеряли работу, что, как следствие, сократило их экономические возможности.

Руководительница отделения Save the Children в Италии Даниэла Фатарелла, слова которой приводит агентство, считает, что «социальные амортизаторы, которые в течение уже нескольких лет не повышались, теперь, похоже, и вовсе стали снижаться», чего нельзя допустить. Чтобы изменить тенденцию, считает она, необходимо прежде всего создать условия, гарантирующие всем детям право на получение качественного образования. Речь, в частности, идёт об обеспечении учащимся доступа к Интернету, проблемы с использованием которого проявились в течение последнего года, когда школы были переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19.

В Италии в 2020 году в абсолютной бедности оказались около 335 тысяч семей


Согласно ANSA, 29,3 процента итальянских учащихся средней школы первой ступни не умеют скачивать файлы со школьной интернет-платформы; 32,8 процента не знают, как пользоваться веб-браузером, а 11 процентов неспособны разделить экран при вызове через программу zoom.

Эти результаты приводятся всё в том же докладе Save the Children — они были получены в ходе опроса общественного мнения, проведённого среди 772 учащихся 13-летнего возраста в 11 городах Италии, в том числе в Риме, Милане, Торине, Неаполе, Палермо, Анконе.


#Италия


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По материалам: pnp.ru

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