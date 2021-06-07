В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия).

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», в частности проекта «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание сети центров цифрового образования детей «IT-куб».

Создание «IT-куба» в Якутске позволит увеличить количество обучающихся цифровым компетенциям с 2 тысяч до 3 тысяч человек.

Для центра выделят здание площадью более 1,5 тыс. кв. метров по улице Горького, в нем проведут ремонт и замену инженерных коммуникаций. Работы планируется завершить в этом году.

Первый на Дальнем Востоке «IT-куб» открылся в 2020 году в Нюрбинском районе Якутии.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.