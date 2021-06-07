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В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной

В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной

Власти Японии арестовали 38-летнего помощника капитана траулера "Амур" Павла Добрянского. Россиянин нес вахту в момент столкновения его судна с японской шхуной.

Как сообщает "Интерфакс", моряка заподозрили в убийстве по неосторожности и нарушениях морских правил. Российская сторона предварительно возлагает вину на японцев и тоже ведет расследование по факту трагедии.

26 мая неподалеку от Хоккайдо произошло столкновение двоих судов. Пострадали двое японских рыбаков, три человека с их шхуны погибли. Никто из россиян не получил травм, но их задержали власти Японии. Согласно позиции Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, россияне не заметили идущее навстречу судно, поскольку оно не подавало сигналов и шло в условиях тумана.

Министерство иностранных дел еще не комментировало ситуацию, стороны разбираются в причинах аварии. Посольство РФ в Японии подтвердило факт аварии и задержания россиян и пообещало оказать им всю необходимую помощь.

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По материалам: uposters.ru

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