В РГПУ им. А.И. Герцена пройдет форум «Университет в эпоху педагогических новаций»

Анастасия Иванова

В Педагогическом форуме Российского профессорского собрания «Университет в эпоху педагогических новаций» примут участие около 450 человек, из них более 170 – очно, сообщает пресс-служба Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Форум будет проходить как в очном формате в РГПУ им. А.И. Герцена, так и онлайн.

«Главное на форуме – это диалог. В нашем понимании – это задача всех схожих по формату мероприятий. Необходимо обозначить главные насущные проблемные вопросы, предложить решения и возможные пути преодоления, обменяться опытом и выстроить максимально приемлемые в существующих условиях пути развития современного образования. Что касается нашей секции, то основным станет вопрос стремительного изменения современной системы образования, причем на всех уровнях и с учетом изменения деятельности всех участников образовательных отношений. Важно понять, что из лучших традиционных практик нужно сохранить и не растерять этот опыт, передавая его из поколения в поколение. При этом опыт и традиции необходимо умело и грамотно сочетать с существующими возможностями цифровизации, инновационных и экспериментальных практик», – сообщила проректор по инновационной деятельности и информационным технологиям РГПУ им. А.И. Герцена Эльвира Ребко, которая проведет секцию «Цифровое образование: возможности и риски».

Она также отметила, что тема цифровизации, цифровой трансформации сегодня крайне актуальна для всей высшей школы. Но важно понимать и уметь находить грамотный баланс между использованием цифровых технологий и целесообразностью их применения.

Проректор по международному сотрудничеству РГПУ Юлия Комарова проведет секцию «Языковая компетенция как необходимое условие конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускника на современном рынке труда». По ее словам, особое значение в рамках работы форума будет придаваться анализу проблемы формирования иноязычных компетенций как ресурса конкурентоспособности выпускников вуза.

«В контексте развертывания обозначенной тематики планируется рассмотреть несколько наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов. В первую очередь чрезвычайно важным видится обсуждение проблематики лингводидактических новаций в высшей школе XXI века; безусловно, особый интерес вызовут разговор об иностранном языке как инструменте профессиональной мобильности и размышления об особенностях процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции в условиях дистанционного обучения. Ожидаются яркие, содержательные и информационно насыщенные выступления участников форума по широкому спектру проблем, касающихся разработки комплексных междисциплинарных подходов к изучению языка и речи, разработки различных видов дискурсивных практик, формирования умений в области межкультурной коммуникации и проведения исследований в сфере прикладных аспектов современной лингводидактики», – сказала Юлия Комарова.

На восьми секциях и дискуссионной площадке форума в течение двух дней будет вестись обсуждение самых актуальных тем современной высшей школы. Кроме того, пройдут представления новых проектов, в частности, состоится презентация нового Толкового словаря «футбольного языка», подготовленного в Институте прикладной русистики Герценовского университета при поддержке ректора Сергея Богданова. Словарь, предназначенный для самого широкого круга читателей – всех, кто интересуется как современным русским языком, так и современным футболом, описывает около 1 тысячи слов и словосочетаний.