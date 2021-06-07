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В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой образовательной среде

В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой образовательной среде

В Инженерно-технологической школе № 777 прошел региональный семинар на тему «Цифровая образовательная среда: организация и управление», сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Директор  школы Вера Князева представила модель инженерно-технологического образования, проекты, реализуемые образовательным учреждением, а также познакомила коллег с основными направлениями работы Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации.

Работа семинара была посвящена реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Участники обсудили основные тренды развития цифрового образования в современной школе и поделились опытом использования цифровых сервисов и инструментов в своей профессиональной деятельности.

Инженерно-технологическая школа № 777 готова сотрудничать со школами города по таким направлениям, как повышение квалификации педагогических работников, подготовка к Олимпиаде Кружкового движения НТИ, а также к Всероссийской предметной олимпиаде по технологии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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