В Санкт-Петербурге завершился семинар, посвященный цифровой образовательной среде

Анастасия Иванова

В Инженерно-технологической школе № 777 прошел региональный семинар на тему «Цифровая образовательная среда: организация и управление», сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Директор школы Вера Князева представила модель инженерно-технологического образования, проекты, реализуемые образовательным учреждением, а также познакомила коллег с основными направлениями работы Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации.

Работа семинара была посвящена реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Участники обсудили основные тренды развития цифрового образования в современной школе и поделились опытом использования цифровых сервисов и инструментов в своей профессиональной деятельности.

Инженерно-технологическая школа № 777 готова сотрудничать со школами города по таким направлениям, как повышение квалификации педагогических работников, подготовка к Олимпиаде Кружкового движения НТИ, а также к Всероссийской предметной олимпиаде по технологии.