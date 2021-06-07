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Зеленский хочет вывести Украину на новый уровень отношений с США

Зеленский хочет вывести Украину на новый уровень отношений с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, в частности, чтобы Украина и США вышли на новый уровень отношений. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.
«Я хотел бы выйти на новый уровень отношений с США. Я хотел бы иметь прозрачность, понимание относительно Плана действий по членству, энергетической безопасности Украины, помощи в возвращении наших территорий и защиты нашего суверенитета. Действительно, я хотел бы получить понимание - и это не просьба, и это точно не о деньгах. Я хочу, чтобы нас поняли... Безопасность нашей страны не продается », - сказал Президент Украины.

Также Зеленский высказался о том, что, по его мнению, надо делать США в отношениях с Россией: "Что касается политики Соединенных Штатов Америки - по моему мнению, мы видим, что все недавние американские президенты стремятся наладить отношения с Россией - и это ваше право. Я не хочу вмешиваться, но если вы спросите меня, лучшим сценарием для США было бы сделать так, чтобы Россия захотела наладить отношения с США и остальным миром. В моем понимании это была бы победа мира".
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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