Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так начинается лето

Вадим Карасев

Очередная неделя в лентах знаменитостей выдалась очень разной. У кого-то были привычные фото с вечеринок, ну а вот у Моргенштерна — из зала суда. Туда рэперу пришлось явиться по делу о пропаганде наркотиков в его песнях. В итоге его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

Но главным светским событием недели стал, конечно, Петербургский международный экономический форум, куда рванули многие столичные знаменитости, в том числе Ксения Собчак и Тина Канделаки.

Ну а другие всей этой суете предпочли размеренный отдых на природе: фото из лесов, полей или хотя бы садов встречаются в ленте не реже, чем хроники вечеринок.

Итак, смотрим в нашей подборке, как же звезды встречают июнь!





Елена Перминова, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова, Миранда Мирианашвили, Жанна Ким и Ирина Милова





Елена Летучая





Екатерина Климова









Настя Ивлеева





Эрика Кикнадзе





Элджей





Регина Тодоренко с сыном





Ирина Шейк





Марианна Шульц, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская





Ирина Смелая





Наоми Кэмпбелл





Эмили Ратажковски с сыном и подругой









Моргенштерн в зале суда





Саша Новикова





Анастасия Решетова





Билли Айлиш





Мирослава Карпович





Виктория Шелягова





Кендалл Дженнер





Екатерина Варнава





Милана Тюльпанова





Сергей Лазарев с детьми





Feduk





Рози Хантингтон-Уайтли





Даня Милохин





Тина Канделаки





Эмбер Херд





Наталья Подольская с детьми





Кети Топурия





Клава Кока





Рианна





Ида Галич





Снежана Георгиева





Юлия Снигирь





Наталья Ионова





Алсу





Валерия





Филипп Киркоров





Дима Билан, Яна Рудковская с сыном





Кара Делевинь





Светлана Ходченкова





Светлана Бондарчук





Бритни Спирс





Татьяна Навка





Полина Гагарина с детьми





Ким Кардашьян





Софья Таюрская





Светлана Лобода





Нино Нинидзе и Максим Виторган





Игорь Булатов и Виктория Лопырева





Дарья Клюкина





Сальма Хайек





Лили-Роуз Депп





Марина Александрова





Тина Кунаки





Елена Темникова с дочерью





Анна Седокова





Кристина Романова





Эшли Грэм





Елена Перминова и Ульяна Сергеенко





Надежда Оболенцева





Ксения Собчак





Сергей Безруков





Юлия Пересильд





Риз Уизерспун