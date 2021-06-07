Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так начинается лето
Сегодня, 06:50 Вадим Карасев
Очередная неделя в лентах знаменитостей выдалась очень разной. У кого-то были привычные фото с вечеринок, ну а вот у Моргенштерна — из зала суда. Туда рэперу пришлось явиться по делу о пропаганде наркотиков в его песнях. В итоге его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.
Но главным светским событием недели стал, конечно, Петербургский международный экономический форум, куда рванули многие столичные знаменитости, в том числе Ксения Собчак и Тина Канделаки.
Ну а другие всей этой суете предпочли размеренный отдых на природе: фото из лесов, полей или хотя бы садов встречаются в ленте не реже, чем хроники вечеринок.
Итак, смотрим в нашей подборке, как же звезды встречают июнь!
Елена Перминова, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова, Миранда Мирианашвили, Жанна Ким и Ирина Милова
Елена Летучая
Екатерина Климова
Настя Ивлеева
Эрика Кикнадзе
Элджей
Регина Тодоренко с сыном
Ирина Шейк
Марианна Шульц, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская
Ирина Смелая
Наоми Кэмпбелл
Эмили Ратажковски с сыном и подругой
Моргенштерн в зале суда
Саша Новикова
Анастасия Решетова
Билли Айлиш
Мирослава Карпович
Виктория Шелягова
Кендалл Дженнер
Екатерина Варнава
Милана Тюльпанова
Сергей Лазарев с детьми
Feduk
Рози Хантингтон-Уайтли
Даня Милохин
Тина Канделаки
Эмбер Херд
Наталья Подольская с детьми
Кети Топурия
Клава Кока
Рианна
Ида Галич
Снежана Георгиева
Юлия Снигирь
Наталья Ионова
Алсу
Валерия
Филипп Киркоров
Дима Билан, Яна Рудковская с сыном
Кара Делевинь
Светлана Ходченкова
Светлана Бондарчук
Бритни Спирс
Татьяна Навка
Полина Гагарина с детьми
Ким Кардашьян
Софья Таюрская
Светлана Лобода
Нино Нинидзе и Максим Виторган
Игорь Булатов и Виктория Лопырева
Дарья Клюкина
Сальма Хайек
Лили-Роуз Депп
Марина Александрова
Тина Кунаки
Елена Темникова с дочерью
Анна Седокова
Кристина Романова
Эшли Грэм
Елена Перминова и Ульяна Сергеенко
Надежда Оболенцева
Ксения Собчак
Сергей Безруков
Юлия Пересильд
Риз Уизерспун