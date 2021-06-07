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Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так начинается лето

Звездный Instagram: лесные прогулки, вечеринки, ПМЭФ-2021 — так начинается лето

Очередная неделя в лентах знаменитостей выдалась очень разной. У кого-то были привычные фото с вечеринок, ну а вот у Моргенштерна — из зала суда. Туда рэперу пришлось явиться по делу о пропаганде наркотиков в его песнях. В итоге его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

Но главным светским событием недели стал, конечно, Петербургский международный экономический форум, куда рванули многие столичные знаменитости, в том числе Ксения Собчак и Тина Канделаки.

Ну а другие всей этой суете предпочли размеренный отдых на природе: фото из лесов, полей или хотя бы садов встречаются в ленте не реже, чем хроники вечеринок.

Итак, смотрим в нашей подборке, как же звезды встречают июнь!


Елена Перминова, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Ульяна Сергеенко, Наталья Водянова, Миранда Мирианашвили, Жанна Ким и Ирина Милова


Елена Летучая


Екатерина Климова



Настя Ивлеева


Эрика Кикнадзе


Элджей


Регина Тодоренко с сыном


Ирина Шейк


Марианна Шульц, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская


Ирина Смелая


Наоми Кэмпбелл


Эмили Ратажковски с сыном и подругой



Моргенштерн в зале суда


Саша Новикова


Анастасия Решетова


Билли Айлиш


Мирослава Карпович


Виктория Шелягова


Кендалл Дженнер


Екатерина Варнава


Милана Тюльпанова


Сергей Лазарев с детьми


Feduk


Рози Хантингтон-Уайтли


Даня Милохин


Тина Канделаки


Эмбер Херд


Наталья Подольская с детьми


Кети Топурия


Клава Кока


Рианна


Ида Галич


Снежана Георгиева


Юлия Снигирь


Наталья Ионова


Алсу


Валерия


Филипп Киркоров


Дима Билан, Яна Рудковская с сыном


Кара Делевинь


Светлана Ходченкова


Светлана Бондарчук


Бритни Спирс


Татьяна Навка


Полина Гагарина с детьми


Ким Кардашьян


Софья Таюрская


Светлана Лобода


Нино Нинидзе и Максим Виторган


Игорь Булатов и Виктория Лопырева


Дарья Клюкина


Сальма Хайек


Лили-Роуз Депп


Марина Александрова


Тина Кунаки


Елена Темникова с дочерью


Анна Седокова


Кристина Романова


Эшли Грэм


Елена Перминова и Ульяна Сергеенко


Надежда Оболенцева


Ксения Собчак


Сергей Безруков


Юлия Пересильд


Риз Уизерспун
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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