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5 вещей, которые крадут энергию в доме

5 вещей, которые крадут энергию в доме

Усталость, сонливость, нежелание заниматься делами могут сигнализировать не только о наличии скрытых болезней. Порой сам дом и вещи в нем словно выживают хозяев, мешая им наслаждаться жизнью. В такие моменты важно осмотреться по сторонам, чтобы избавиться от тех предметов, которые крадут энергию и силы.


В доме или квартире часто появляются вещи, которые жаль выбросить. Они могут быть любыми: от старой футболки до поломанной микроволновки, и каждый из этих предметов может оказаться вещью-вампиром, крадущей энергию из жильцов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными предметами, способными усложнить жизнь, и избавиться от них, чтобы жизнь заиграла яркими красками.

1. Одежда. Завалы в шкафах и гардеробах не приведут ни к чему хорошему. Вещи, которые не носят, не только крадут пространство и время на уборку, но и становятся источниками негативных эмоций, накапливая в себе отрицательную энергетику. От любой одежды, пришедшей в негодность, стоит избавиться.

2. Посуда. Посуда также имеет свойство накапливать энергетику, и в момент, когда она приходит в негодность, с ней важно проститься. Трещины, сколы и прочие дефекты создают потоки негативной энергии, которые способны вызывать неприятности у всех членов семьи.

3. Цветы. Существуют растения, привлекающие в дом благополучие, однако если речь идет о засохших букетах, то дела обстоят совершенно иначе. Энергетика мертвых цветов не несет никакой пользы жильцам. Напротив, сухоцветы крадут энергию, забирая из дома радость и счастье.

4. Подарки. Не всегда презенты дарят положительную энергетику и приятные воспоминания. Вещи, которые не пришлись по душе или подарены людьми, которые не вызывают положительных эмоций, стоит унести из дома подальше. Их можно передарить, чтобы обезопасить себя от дурных воспоминаний и оттока положительной энергии.


5. Техника. Неисправные приборы таят в себе зло незавершенных дел, вызывая отрицательные эмоции. Любые бытовые приборы, которые не удается отремонтировать, лучше убрать из дома, чтобы они не стали «пожирателями» позитивной энергии. Они захламляют пространство, мешают и не дают развиваться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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