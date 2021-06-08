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Бывший руководитель Disney продал половину своих акций компании

Бывший руководитель Disney продал половину своих акций компании
По данным СМИ, бывший руководитель Disney Боб Айгер продал ровно половину своих акций фирмы — их общая сумма достигла 98,7 млн долларов.

В целом Айгер избавился от 550,570 акций, а средняя цена каждой составляла чуть больше 179 долларов, но у него на руках осталось ещё более 500 тысяч экземпляров. По словам представителей фирмы, высокая стоимость отражает достижения Айгера в период управления Disney.

Айгер вступил в должность главы в 2005 году, когда стоимость одной акций студии составляла 24 доллара. В период его работы Disney совершила ряд крупных сделок, приобретя Pixar, Marvel, Lucasfilm и студию 21st Century Fox.
Айгер ушёл с должности в прошлом феврале — теперь его позицию занимает Боб Чапек.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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