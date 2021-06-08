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Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза красивы и глубоки»

Пользовательница с ником Aybüke Kaya решила порассуждать о том, могли бы айдолы из BTS взять себе в жены иностранок с мусульманской религией и сделала вывод, что такой исход событий практически невозможен. Красавчики всегда уважительны ко всем поклонникам, но, по убеждениям турчанки Айбуке (Aybüke), раса и религия не важны только до тех пор, пока дело не доходит до любви и брака. «Будь ты эфиопская, казахская, марокканская, турецкая или ближневосточная мусульманка, они все равно не будут встречаться с тобой! Простите за резкость», — выразила она свое мнение. Однако, мы хотели бы постараться опровергнуть его.

Помните, как тепло отзывались Bangtan Boys о мусульманских слушателях и, в частности, говорили о красоте покрытых девушек? Давайте воссоздадим разговор айдолов… «Многие девушки приходят на наши концерты в хиджабе, и я вижу, что во время им достаточно трудно держать свои хиджабы так, чтобы они не спадали на концертах, они очень красивы, мы были поражены», — воодушевленно выкрикивали наперебой RM и Шуга (Suga). Затем Тэхён (Taehyung) присоединился к комплиментам восточным девушкам и сказал: «Они будто сверкают!». Не устоял перед загадочными красавицами и Чонгук (Jungkook). «Арабские глаза красивы и глубоки», — произнес он мечтательно, чем вновь подогрел в социальных сетях слухи о романе с арабской девушкой по имени Асмаа (Asmaa).

Сообщение Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза красивы и глубоки» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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