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Действенный обряд на похудение

Действенный обряд на похудение

Добиться красивой фигуры помогут не только диеты и активный образ жизни. Помочь себе может каждый благодаря действенному обряду. Провести его не составит труда, и действие не заставит себя ждать, если верить в свои силы.


Сохранить красоту и привлекательность стремятся многие, и в войне за красивый внешний вид используют любые средства. Не навредить себе и своему здоровью в этой нелегкой борьбе важно, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают воспользоваться действенным обрядом. Он поможет поверить в себя, достичь хороших результатов и наслаждаться прекрасным внешним видом.

Обряд на похудение проводят в несколько этапов, чтобы эффект был длительным и видимым уже через небольшой промежуток времени.

1. За пару часов до сна наливают стакан чистой теплой воды и заговаривают его: «Вода чистая из организма все лишнее вымывает, похудеть меня заставляет». Воду выпивают, и после этого ничего не едят до самого утра.

2. После побуждения вновь заговаривают стакан воды, добавив в него немного меда: «Жизнь сладкая начинается, преображение к лучшему продолжается. Мед худеть заставляет, фигуру в идеальной форме сохраняет». Воду выпивают и не принимают пищу в течение получаса.

3. В обед вновь пьют стакан воды, добавив в него пару крупинок соли и предварительно заговорив: «Не только сладким худеется, но и соленое помогает». Вновь после выпитой воды полчаса не едят.


4. Завершают обряд вечером, выпивая перед сном стакан теплой воды, добавив в него несколько капель лимона.

Проводить этот обряд лучше всего в период, когда Луна убывает, чтобы завершить его в Новолуние словами: «Луна обновляется, похудение начинается».

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По материалам: dailyhoro.ru

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