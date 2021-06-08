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Директор Даву недовольна слухами: «Можете только через постель»

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале этого года, однако поклонники и пресса до сих пор интересуются подробностями их расставания. Бесконечные вопросы, звонки и подколы могли бы вывести из себя любого. Артисты стойко выносят все тяготы популярности и спокойно отвечают на вопросы. Правда, об этом нельзя сказать о директоре Давы.

Анна Маковская не выдержала критики в сторону своего подчиненного. Отметим, что многие утверждают, что роман Давы и Бузовой был пиар-ходом. Директора возмутил факт, что Манукяну постоянно приписывают, что он пытается прославиться за счет кого-то.  

После премии «Муз-ТВ» общественность то и дело обсуждала, что Дава специально сблизился с Филиппом Киркоровым ради денег и пиара. Анна не смогла это терпеть. Девушка резко высказалась у себя в Instagram, чтобы поставить все точки над «и». Анна заявила, что изначально Ольга сама приглашала Даву к себе в клипе, а также для того, чтобы снять видео в Instagram. Ни о каком контракте речи и быть не может. Ведь теледива знает себе цену и никогда бы не стала два года жить с человеком, который «из себя ничего не представляет».

На счет Киркорова Анна отметила: их дружба лишь еще раз подтверждает, что Дава – настоящий профессионал. Иначе бы Филипп не стал так тепло отзываться о Манукяне в интервью.

«Он – трудолюбивый и креативный. Вы только через постель, что и приписываете остальным«, – завершила она.

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По материалам: popcake.tv

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