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Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус

Дональд Трамп потребовал от Китая компенсацию в $10 триллионов за коронавирус
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев штата Северная Каролина. На мероприятии собралось около 1200 человек, политик выступил впервые за три месяца.

Как пишет Ruters, во время своего выступления Трамп заявил, что власти Китая должны заплатить США и другим странам как минимум $10 триллионов за ущерб от пандемии коронавируса.

«Мы обязаны единогласно заявить, что Китай должен заплатить», — подчеркнул Трамп.

Экс-президент предложил странам отказаться от выплат долгов Китаю и призвал ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.
Кроме того, экс-президент подверг критике главного инфекциониста США Энтони Фаучи за то, что тот просил жителей страны надевать маски для защиты от коронавируса и отвергал версию о лабораторном происхождения Covid-19.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в Ухане. Эксперты ВОЗ после визита в Китай не смогли точно установить источник вируса. Наиболее вероятной версией считается передача вируса человеку от летучих мышей через неизвестное промежуточное животное.

В конце мая Джо Байден заявил, что у спецслужб нет достаточных сведений о появлении вируса, поэтому лабораторное происхождение коронавируса рассматривается как одна из вероятных версий.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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