Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live: «Получил самый горячий подарок»

Лидия Мартынова

Продолжим интригующую тему о засосах на шеях айдолов BTS. И почему это такое частое явление? Не специально ли они подкидывают там «дров в костер»?!

Заметили ли вы, что на праздничном эфире V Live, который был посвящен дню рождения Джина (Jin), музыкант появился с красными отметинами на шее? Да, если бы парень хотел осветить этот вопрос и сделать данные обсуждения публичными, он ответил бы на всплывающие комментарии зрителей в чате о том, что за синяки появились на его шее. У АРМИ есть два варианта этого события: либо Джини расцеловала тайная возлюбленная, либо «Бэнтан» лично подстроил эту ситуацию и нарисовал пятно косметическими средствами из кейса визажиста группы, чтобы привлечь еще больше внимания к своему празднику.

«Тоже видел, но мне каж это бигхит постарались. Нужно было сделать так, чтобы зацепить народ и это сработало кстати..якобы получил самый горячий подарок, у него отношения и тп», — озвучил свою версию случившегося пользователь с ником Lautam Т.

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