Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live: «Получил самый горячий подарок»

Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live: «Получил самый горячий подарок»

Продолжим интригующую тему о засосах на шеях айдолов BTS. И почему это такое частое явление? Не специально ли они подкидывают там «дров в костер»?!

Заметили ли вы, что на праздничном эфире V Live, который был посвящен дню рождения Джина (Jin), музыкант появился с красными отметинами на шее? Да, если бы парень хотел осветить этот вопрос и сделать данные обсуждения публичными, он ответил бы на всплывающие комментарии зрителей в чате о том, что за синяки появились на его шее. У АРМИ есть два варианта этого события: либо Джини расцеловала тайная возлюбленная, либо «Бэнтан» лично подстроил эту ситуацию и нарисовал пятно косметическими средствами из кейса визажиста группы, чтобы привлечь еще больше внимания к своему празднику.

«Тоже видел, но мне каж это бигхит постарались. Нужно было сделать так, чтобы зацепить народ и это сработало кстати..якобы получил самый горячий подарок, у него отношения и тп», — озвучил свою версию случившегося пользователь с ником Lautam Т.

Сообщение Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live: «Получил самый горячий подарок» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Как очистить голову от ментальной грязи: 4 способа
Как очистить голову от ментальной грязи: 4 способа
Шугу уличили в пластической хирургии глаз: «Раньше был совсем другим человеком!»
Шугу уличили в пластической хирургии глаз: «Раньше был совсем другим
Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live: «Получил самый горячий подарок»
Джин появился с засосом на шее в свой день рождения на V Live:
Жители Карелии времен мезолита плясали под аккомпанемент подвесок из лосиных зубов
Жители Карелии времен мезолита плясали под аккомпанемент подвесок из
Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году
Утверждён порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года
На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры сохранения городских объектов
На конкурсе "Московская реставрация" определят лучшие примеры
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее честь
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения назвать дочь в ее
В США разрешили использование уколов от ожирения
В США разрешили использование уколов от ожирения
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
На Украине нашли мертвым американского военного инструктора
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"
Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Ученые назвали лучшее масло для профилактики сердечного приступа
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных регионов страны
Всероссийский проект «Школьная классика» объединил ребят из разных

Топ на сегодня

В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной шхуной
В Японии арестовали российского моряка после столкновения с местной
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность наблюдения в онлайн-режиме за жизнью орлов
Сотрудники УлГПУ имени И.Н. Ульянова обеспечили возможность
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит охраняемые территории с уникальными окаменелостями
Палеонтологи США надеются, что президент Байден восстановит
Для чего используется щековая дробилка
Для чего используется щековая дробилка
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров
Для амурских школ и колледжей закупят 1,5 тысячи компьютеров

Еще по теме

ТОП-3 самых дорогих подарков для BTS от АРМИ
Хоккеисты "Динамо" хотели сделать подарок болельщикам на день рождения клуба - тренер
Шнур подарил пермяку гитару на день рождения
Дочь Эминема опубликовала горячий снимок в честь своего 22-летия