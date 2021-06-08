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Гендиректор «Муз-ТВ» пожаловался на проблемы после скандала с Моргенштерном

Скандал Моргенштерна на церемонии награждения «Муз-ТВ» привел к атакам на сайте премии.

В выходные в Москве состоялось ежегодное вручение наград телеканала «Муз-ТВ». Некоторые остались в восторге от мероприятия в новом формате, но большинство в пух и прах раскритиковали премию. Больше всего зрителям запомнился скандал с Моргенштерном. Он остался не доволен тем, что награда «Лучший исполнитель» досталась Александру Ревве. В результате Алишер выбежал на сцену и обвинил организаторов в нечестности премии. Гнев артиста привел к проблемам на сайте премии.

Руководство «Муз-ТВ» не стало долго отмалчиваться. Генеральный директор ответил на обвинения в свой адрес. Захар Бабин отметил, что практически каждый год случаются скандальные эпизоды. Это лишь означает, что «тарелка» желанна и является знаковым атрибутом в биографии музыкантов.

«После того как Алишер озвучил намерение получить четыре «тарелки», нами было зафиксировано несколько больших DDoS-атак на сайт премии», – заявил Бабин.

Он также объяснил, почему в этом году на церемонию пригласили так много молодых тиктокеров.

«Сейчас, очевидно, эра тиктокеров и того, что нестандартно, экстравагантно, но при этом достаточно несложно в музыкальном плане. С большой вероятностью именно такой контент попадет в топ цифровых площадок», — заключил Захар Бабин.

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По материалам: popcake.tv

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