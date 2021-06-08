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Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"

Эмили Ратажковски поделилась серией фото из отпуска в честь дня рождения, а в сети ее раскритиковали как "плохую мать"

Три месяца назад Эмили Ратажковски впервые стала мамой — у модели и ее супруга, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, родился сын Сильвестр Аполлон. Несмотря на то что звезда быстро восстановилась и пришла в добеременную форму (многие подписчики звезды до сих пор убеждены, что без магии тут не обошлось), к работе она возвращаться не спешит и вовсю наслаждается материнством.

Сегодня Эмили отмечает свое 30-летие. Провести день рождения она решила на курорте и отправилась отдыхать вместе с малышом и мужем.



Звезда поделилась серией снимков, на которых она с сыном позирует в купальных костюмах собственного бренда Inamorata. Малыша Эмили назвала "партнером по отпуску мечты". На одной из фотографий, похоже, засветился и 33-летний муж Ратажковски — его выдала та же расцветка купальных шорт, что и у его родных.



Правда, вместо ожидаемых комплиментов Ратажковски получила порцию критики — на этот раз ее подписчикам не понравилась, как она держит малыша. Они ясно дали понять, что считают ее "плохой матерью".

Держи своего ребенка правильно! Научись, как держать ребенка. Это не сумка с кошачьим кормом! С твоим малышом все в порядке? Не могу поверить, что ты держишь своего ребенка так только для того, чтобы показать свое тело,

— возмутились они.

Отвечать разгневанным подписчикам Эмили нужным не посчитала и, отключив возможность комментировать предыдущие снимки, опубликовала новые фото в бикини, но уже без участия ребенка.

Правда, от хейта фолловеров это ее не спасло — вместо восхищения ее фигурой они и тут принялись давать ей советы по воспитанию.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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