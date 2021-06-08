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Юлия Волкова об ужасах в «Тату»: «Продюсер просил мастурбировать»

Юля Волкова и Лена Катина пользовались бешеной популярностью двадцать лет назад. Группа «Тату» ворвались в музыкальный мир со своим клипом «Я сошла с ума», где они целуются под дождем и признаются в любви друг другу. Так, «Тату» завоевали бешеную популярность. Однако за ней скрывалась далеко не приятная закулисная жизнь.

На днях Юля Волкова в интервью Ксении Собчак раскрыла ужасные вещи, которые с ними вытворял продюсер Иван Шаповалов. По словам Юли, им приходилось сниматься полуобнаженными и самоудовлетворять себя на сцене. Тогда Юля и Лена многого не понимали и беспрекословно выполняли все, что скажет им продюсер.

«Когда Шаповалов просил мастурбировать на сцене, я не думала, имеет ли он на это моральное право. Он делал, чтобы у нас была популярность. Это была провокация», — заявила Волкова.

После раскованного поведения на сцене у многих складывалось впечатление, что группа «Тату» – две распутные девушки, с которыми можно делать все, что угодно. Часто после концертов им поступали интимные предложения.

«После одного корпоратива начали собираться домой, но постучали в дверь и сказали нашим организаторам: «Вы уезжайте, а девочки остаются здесь». Когда директор ответила: «Им по 15 лет, что они могут?» Сказали, что оральные методы никто не отменял», — разоткровенничалась Волкова.

Юлия заключила, что никогда бы не пожелала своему ребенку пережить в юности то, что пережила она.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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