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Как Алена Шишкова отреагировала на новую возлюбленную Тимати?

Как Алена Шишкова отреагировала на новую возлюбленную Тимати?

В Сети не перестают обсуждать финал шоу «Холостяк». Пока одни гадают, действительно ли Тимати встречается с Екатериной Сафаровой, другие интересуются, как бывшие возлюбленные отреагировали на победительницу.

На днях Тимати и Екатерина впервые официально вышли в свет на премии «Муз-ТВ». Во время прямого эфира Тимур решил съехидничать и передал «приветы» своим бывшим. И пока Анастасия Решетова отвечает на послания из прямого эфира, Алена Шишкова открыто поддерживает выбор музыканта.

Модель не только лайкнула совместные снимки Тимати и Сафаровой в Instagram, но и прокомментировала их. Шишкова оставила эмоджи в виде огоньков. К слову, мать Тимати Симона также оценила снимок сына с новой возлюбленной.

Напомним, с Аленой Шишковой Тимур начал встречаться десять дет назад. В паре у них родилась дочь Алиса. Однако ребенок не смог удержать их отношения. Уже через год пара рассталась. Тимуру и Алене удалось сохранить дружеские отношения. Бывшие часто ездят отдыхать вместе с дочерью и выкладывают совместные радостные снимки в Сеть.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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